Avcılar'da içki satılan iş yerlerine denetim

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Oluşturulan ekiplerin yaptıkları denetimlerde işletmelerin belgeleri tek tek kontrol edilirken, Alkollü İçkiler Tebliği kapsamında alkollü içkilerin etiket ve bandrol kontrolü yapıldı. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (TAPDK) sağladığı denetim cihazları ile içkinin sahte olup olmadığı anında kontrol edildi.

Denetimler sırasında görevliler son günlerde sahte içki nedeniyle ölüm olaylarının arttığına dikkat çekerken, güvenilir ana bayilerin dışındaki yerlerden ürün alınıp satılmaması konusunda uyarılar da yapıldı.