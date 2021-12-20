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Avcılar'da içki satılan iş yerlerine denetim

#Sahte İçki#Denetim#Tekel
Avcılarda içki satılan iş yerlerine denetim

Yaklaşan yılbaşı öncesi artan sahte içki üretimi ve buna bağlı alkol zehirlenmesi olaylarının önüne geçebilmek amacıyla Avcılar Emniyet, Vergi Dairesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tekel bayilerini kontrol etti. 

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Oluşturulan ekiplerin yaptıkları denetimlerde işletmelerin belgeleri tek tek kontrol edilirken, Alkollü İçkiler Tebliği kapsamında alkollü içkilerin etiket ve bandrol kontrolü yapıldı. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (TAPDK) sağladığı denetim cihazları ile içkinin sahte olup olmadığı anında kontrol edildi.

Avcılarda içki satılan iş yerlerine denetim

Denetimler sırasında görevliler son günlerde sahte içki nedeniyle ölüm olaylarının arttığına dikkat çekerken, güvenilir ana bayilerin dışındaki yerlerden ürün alınıp satılmaması konusunda uyarılar da yapıldı.

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#Sahte İçki#Denetim#Tekel

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