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Rahatlıkları 'pes' dedirtti: Avcılar'da bir evde yakalandılar

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#İstanbul#Avcılar#Kaçak
Rahatlıkları pes dedirtti: Avcılarda bir evde yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 14:53

Avcılar'da, yurda yasa dışı yollarla giren 24 kaçak göçmen, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Elektriği kesik, sağlık koşulları uygun olmayan evde yakalanan kaçak göçmenler, polis baskınına rağmen kuruyemiş yemeye devam etti. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü.

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Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirli aralıklarla gruplar halinde araçla getirilen kaçak göçmenlerin Gümüşpala Mahallesi'ndeki beş katlı bir binanın birinci katında kısa sürelerle barındırıldığını, daha sonra buradan alınıp başka yerlere götürüldüğünü belirledi. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Rahatlıkları pes dedirtti: Avcılarda bir evde yakalandılar

SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA 24 KAÇAK GÖÇMEN

Elektriği kesik, sağlıksız koşullardaki evin içerisinde bir bölümü kuzey Afrika ülkelerinden olmak üzere 24 kaçak göçmen yakalandı. Detaylı arama gerçekleştiren ekipler, evdeki manzara karşısında şaşkına döndü. Yere atılan yatak ve battaniyeler, ortalıkta bulunan yemek artıkları dikkat çekti.

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Rahatlıkları pes dedirtti: Avcılarda bir evde yakalandılar

KURUYEMİŞ YEDİLER, GÜLÜMSEYEREK POZ VERDİLER

Polisin baskını karşısında bazı göçmenlerin şaşkınlık yaşadığı görülürken, bazılarının ise rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Polisi karşısında gören bazı kaçak göçmenler, kuruyemişlerini paylaşarak yemeye devam etti. Bazıları ise kameraya gülümseyerek poz verdi. Kaçak göçmenler, yapılan tespitlerin ardından polis merkezine götürüldü.

Rahatlıkları pes dedirtti: Avcılarda bir evde yakalandılar

Göçmenlerin işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. Emlakçı tarafından kiralanan ev ise belediye tarafından mühürlendi.

Rahatlıkları pes dedirtti: Avcılarda bir evde yakalandılar

"BURASI TOPLANMA YERİ"

Aynı sokakta oturan Ahmet Ezgi, buraya daha önce de benzer bir operasyon düzenlendiğini belirterek, Değişik arabalarla getiriliyorlar. Genelde hafta sonu yine araçlarla alınıp götürülüyorlar. Burası toplanma yeri. Ne kadar şikayet etsek de yine devam ediyor bu. Kimseye bir şey dedikleri yok ama burayı toplanma, geçiş yeri olarak kullanıyorlar dedi.

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Rahatlıkları pes dedirtti: Avcılarda bir evde yakalandılar

 

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#İstanbul#Avcılar#Kaçak

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