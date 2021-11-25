Atına binip mahalleliyi aşıya davet etti

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Sağlık Bakanlığı'nın haftalık açıkladığı, illere göre risk haritasında 'sarı' kategoride bulunan; birinci doz aşılama oranının yüzde 82,5, ikinci doz aşılama oranının ise yüzde 70 olduğu Van'da koronavirüsle mücadele devam ediyor. Erciş'in Çelebibağı Mahallesi'nde 2 yıldır muhtarlık yapan 4 çocuk ve 4 torun sahibi Seyithan As, Covid-19 aşısının önemini vurgulamak için ilgi çeken yönteme başvurdu. As, sabah erken saatlerde bindiği atının baş kısmına koyduğu 'Lütfen Covid-19 aşısı yaptırınız' yazılı notla sokak sokak gezerek mahalleliyi aşı olmaya davet ediyor.