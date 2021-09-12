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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.09.2021 - 20:42 | Son Güncelleme:

Atık sularının göle karıştığı iddia edilmişti... İnceleme başlatıldı

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Atık sularının göle karıştığı iddia edilmişti... İnceleme başlatıldı

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, yaptığı açıklamada, Altınkum Mahallesi'nde bulunan terfi merkezinin arıtma tesisi kurulduğundan bu yana hizmet verdiğini söyledi.

Terfi merkezinin Altınkum ve İstasyon mahallelerinin tamamının atıklarının ulaştığı sistem olduğunu belirten Gök, şunları kaydetti.

"Cuma günü teknik bir arızadan kaynaklı olarak 15-20 dakika boyunca sistem çalışmamış ve sistem bölgesinde sızıntılar olmuştur. Göle bir sızıntı yoktur. Ekibimiz en kısa sürede olay yerine giderek tamiratı yapıp 15 dakika içinde sistemi tekrar çalıştırmıştır."

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce sızıntı iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

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