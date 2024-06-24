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Ataşehir’de inşaatta yangın! D-100 Karayolu’nda yoğun trafik oluştu

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#İSTANBUL#Ataşehir#Yangın
Ataşehir’de inşaatta yangın D-100 Karayolu’nda yoğun trafik oluştu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 14:02

İstanbul Ataşehir'de, inşaat halindeki binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle bitişiğindeki D-100 Karayolu’nu duman kapladı.

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Yangın, 13.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi Ercüment Batanay Caddesi ile D-100 Karayolu arasındaki alanda bulunan yapımı devam eden inşaatın zemin altında bulunan katında yangın çıktı.

Yangına; Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye ve Kartal’dan itfaiye ekipleriyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle oluşan siyah duman, D-100 Karayolu’nu sardı.

Ataşehir’de inşaatta yangın D-100 Karayolu’nda yoğun trafik oluştu

Sürücüler duman kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti. D-100 Karayolu’nda kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Ataşehir’de inşaatta yangın D-100 Karayolu’nda yoğun trafik oluştu

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#İSTANBUL#Ataşehir#Yangın

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