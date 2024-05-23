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Facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsünün camından direk girdi

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#İstanbul#Ataşehir#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 10:03

Ataşehir'de direk yüklü vinç dönüş yaptığı sırada direklerden bazıları İETT otobüsünün camından içeri girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste hasar meydana geldi.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BU 4361 plakalı vinç yolda dönüş yaptığı sırada kasasındaki direkler, seyir halinde olan 34 HO 2948 plakalı İETT otobüsünün camından içeri girdi. İçinde yolcular olan otobüsün camı direklerin çarpmasıyla tuzla buz oldu.

Facianın eşiğinden dönüldü İETT otobüsünün camından direk girdi

Otobüsteki yolcular kısa süreli panik yaşadı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik vinç ve otobüsün yol kenarına çekilmesiyle normale döndü.

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Facianın eşiğinden dönüldü İETT otobüsünün camından direk girdi

Otobüsün şoförü, "Seyir halindeydim, birkaç yolcum vardı. Çok yolcum yoktu" dedi. Vincin şoförü konuşmak istemezken şirket çalışanı, "Bana telefon etti. Anlattı durumu. Cama çarpmış, başka bir şey yok, yaralı da yok" diye konuştu.

Tutanak tutan taraflar daha sonra kaza yerinden ayrıldı.

Facianın eşiğinden dönüldü İETT otobüsünün camından direk girdi

 

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#İstanbul#Ataşehir#Kaza

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