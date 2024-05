Ata’nın gençleri

Haberin Devamı

105 yıl önce 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının Bandırma Vapuru’ndan Samsum’a attığı ilk adım Kurtuluş Savaşı’nın fitilini de ateşlemişti. Türk gençliği de o ateşi söndürmeden taşımaya devam ediyor. Bağımsızlık ateşini yakan o gün dün tüm yurtta kutlandı.

TÜRK BAYRAĞI SUBAYLARA TESLİM

- Samsun’da Bandırma Vapuru’nu simgeleyen ve o dönem ‘Tütün İskelesi’ olarak bilinen yerde inşa edilen alanda düzenlenen törende Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da karaya çıkışını sembolize eden Türk bayrağı, 1 deniz subayı, 2 deniz eri ve 2 piyade askeri tarafından taşınıp karaya çıkarıldı.

Haberin Devamı

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balonları, Türk bayrakları ile havalandı. Kapadokya semalarında, balonlar ile yaklaşık 1.5 saat Türk bayrağı dalgalandırıldı. Yüzlerce turist, sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada fotoğraf çekti.

GÖKYÜZÜNE 105 BALON

- Denizli’de valilik önünden etkinliklerin düzenleneceği 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Törende şiirler okundu, çeşitli branşlardan sporcular gösteriler yaptı. Törenin sonunda protokol üyeleri ve öğrenciler, milli mücadelenin 105’inci yıldönümünde gökyüzüne 105 balon bıraktı.

İZMİR’DE 19 MAYIS COŞKUSU

- İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi, şiirler okundu, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi seslendirildi.

Tören taekwondo, artistik jimnastik, güreş, kick-boks sporcuları ve halk oyunları gösterisi ile devam etti. Akrobatik bisiklet ve paten gösterisinin ardından öğrenciler dev Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı.

Haberin Devamı

ADANA KIRMIZI- BEYAZ

- İki büyük depremin vurduğu Kahramanmaraş’taki törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

- Adana’da kırmızı-beyaz giyinen gençler, bando eşliğinde dev Atatürk ve Türk bayraklarıyla kortej oluşturup, Uğur Mumcu Meydanı’na yürüdü. Evlerinin pencerelerine çıkan Adanalılar da korteje destek verdi

- Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus polislerinin sergilediği zeybek oyunu büyük beğeni topladı.

KANO VE RAFTİNG’Lİ KUTLAMA

- Artvin’de Türkiye’nin en yüksek barajı Yusufeli’de sporcular, kano ve rafting etkinliği düzenledi. Genç sporcular, yeni yerleşim yerindeki baraj kıyısında dev Türk bayrağı açarak gösteri yaptı.

Haberin Devamı

- Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü öğrencileri, Palandöken´in 3 bin 176 metredeki zirvesine ‘Gençlik Tırmanışı’ yaptı. Zirvede öğrenciler, dev Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Karla kaplı aynı zirveye tur kayağı ile çıkan bir grup da 19 Mayıs coşkusunu yaşadı.

BALIKÇILARDAN TEKNELİ KORTEJ

- Kutlamalar kapsamında Antalya Balıkçı Barınağı’ndan hareket eden 150’ye yakın tekne, Milli Mücadele ve Bandırma Vapuru’na ithafen kortej yaptı. Balıkçıların Türk bayraklarıyla donattığı tekneleriyle oluşturduğu korteje Sahil Güvenlik denizden polis helikopterleri de havadan eşlik etti. Deniz polisleri de hem çevre güvenliği aldı hem korteje katıldı.

Haberin Devamı

- Bolu’da düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü’nde 105 metre uzunluğunda Türk bayrağı öğrenciler tarafından taşındı. Bolu Geleneksel Atlı Okçuluk takımı ise gençlik yürüyüşüne atlarıyla katıldı.

TAKSİM’E ÇELENK

- İstanbul’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’nda resmi tören düzenlendi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri, gaziler, çeşitli okullardan öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Özbay’ın Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakması ile başlayan resmi tören, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için yapılan saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi. Resmi törenin bitmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

Haberin Devamı

ANITKABİR’E KOŞTULAR

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir her yaştan binleri ağırladı. Ata’nın ziyaretçileri arasında ay-yıldızlı bayrakları ile Anıtkabir’e gelen gençler yoğunluktaydı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında her ilden ve KKTC ile Azerbaycan’dan ay-yıldızlı bayraklı 166 temsilci gençle Anıtkabir’i ziyaret etti. Bakan Bak ve beraberindeki heyet Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Bak’ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Gençlik ve Spor Bakanı Bak özetle şöyle yazdı:

YAKTIĞINIZ MEŞALE HÂLÂ YANIYOR

“Aziz Atatürk, Türk gençliğine armağan ettiğiniz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gençlerimizle beraber manevi huzurunuzdayız. Milli Mücadele’nin meşalesini yakmanızın üzerinden tam 105 yıl geçti. Tarihin akışını değiştiren o meşale, bugün Türk milletinin ve gençliğinin ruhunda aynı heyecan, umut ve inançla yanıyor. ” Beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Bak, Anıtkabir’e gelen gençlerle de sohbet etti.

BAKAN YUSUF TEKİN: GELECEĞE IŞIK TUTAN BİR PUSULA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, “19 Mayıs, geleceğe ışık tutan bir pusuladır. Siz gençler, bu pusulanın işaret ettiği yolda yürüyen neferler ve bu vatanın umudusunuz” dedi. Bakan Tekin özetle “Milletimizin bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a adım attığı o tarihi günün yıldönümünde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. 19 Mayıs, ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım!’ diye bağımsızlık aşkıyla yüreklerin nasıl çarptığını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde ‘Ya istiklal ya ölüm!’ diyen milletimizin nasıl bir diriliş manifestosu oluşturduğunu bizlere hatırlatır” mesajını verdi.

MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARI SAHNEDE

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakma töreniyle başladı. Ardından Cemal Reşit Bey Konser Salonu’ndaki programla devam etti. Saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı da okundu. Törende TRT İstanbul İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘19 Mayıs Tarihi’ konulu belgeselin yayınlanmasının ardından İstanbul’daki gençlik merkezlerince hazırlanan ‘Kahramanlar Destanı’ gösterisi sahnelendi. Gençlerin halk oyunları gösterileri sunduğu programda, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Samsun’dan Kurtuluş’a’ temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Son bölümde ise İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün genç sporcuları gösteri sundu.

MİT BAŞKANI KALIN: YENİDEN DİRİLİŞİN ADIDIR

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın, “Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesindeki mihenk taşlardan biri olan 19 Mayıs Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak başlattığı kurtuluş hareketinin ve bir milletin yeniden dirilişinin adıdır” dedi. Kalın mesajında gençlere özetle “Aziz gençler, sizler bu toprakların geleceği, umudun ve yeniliğin taşıyıcılarısınız. Bu kutlu yürüyüşte, ülkemizin geleceğine yön verecek siz değerli gençlerimizin daima yanında olacağımızın bilmenizi isterim. Her biriniz, bu kıymetli toprakların geleceğini şekillendirecek akla, inanca ve güce sahipsiniz. Milli mücadele ruhu her daim dimdik ayaktadır ve bu ruh vatan için her an her yerde sonsuza dek yaşamaya devam edecektir” diye seslendi.