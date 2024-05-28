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Aspendos’tan müjdeli haber! Zeus ve Afrodit heykelleri bulundu

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#Aspendos#Zeus#Afrodit
Aspendos’tan müjdeli haber Zeus ve Afrodit heykelleri bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 07:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Aspendos Antik Kenti’nde sürdürdüğü Geleceğe Miras Projesi kapsamında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, iki küçük boyutlu Zeus ve Afrodit heykelleri ortaya çıkarıldı.

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Roma İmparatorluk Dönemi’nin erken safhasına işaretlenen eserlerin yaklaşık 2000 yıl önce yapıldığı belirtildi. Heykeller, Geleceğe Miras Projesi dahilinde Akropolis’te yer alan “İki Katlı Dükkânlar - Stoa Kompleksi”ndeki 14’üncü dükkânda yürütülen kazılar sırasında, mekan içinde bulunan dükkân tezgâhının hemen önünde ve arkasında, taban seviyesinde keşfedildi.

SANATIN İNCELİKLERİ

Afrodit heykeli, yarı giyimli ve ayakta betimlenirken, bir eliyle de mantosunu tutuyor. Sağ ayağının hemen bitişiğinde ise imparator zırhı görünümünde bir destek bulunuyor. Detaylı işçiliğiyle dikkat çeken bu heykelin, antik dönem sanatının inceliklerini gözler önüne serdiği belirtiliyor. Zeus heykeli ise tahtına oturmuş bir şekilde tasvir edilmiş. Torsonun (gövde) sol bölümü, arka kısmı ve alt bölümünde ikinci kullanımına ilişkin yontu izleri dikkat çekiyor.

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#Aspendos#Zeus#Afrodit

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