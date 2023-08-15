Aspendos’ta dövüşün

Haberin Devamı

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Toktaş, kafes dövüşüyle gündeme gelen Elon Musk ile Mark Zuckerberg’e çağrı yaptı. Toktaş yaptığı açıklamada, “Elon Musk'ın Mark Zuckerberg ile kafes dövüşü yapma konusundaki ısrarı oldukça dikkat çekici. Bu fikrin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini şu an bilemiyoruz. Ancak bu konu dünya basınında bir süredir geniş yer bulmuş durumda. Biz turizm sektörü temsilcileri olarak, bu dövüş için en uygun mekânının antik güzellikleriyle ünlü Aspendos olacağını düşünüyoruz. Dünya kamuoyunda böylesine bir gündem oluşurken, Türkiye olarak bu konuya dahil olabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

TÜRKİYE İÇİN TANITIM OLUR

Toktaş, eğer böyle bir etkinlik gerçekleşmezse bile, bu durumun Türkiye ve özellikle Antalya için büyük bir tanıtım fırsatı olacağını belirtti. Toktaş, “Antalya ve Aspendos'un tanıtımını Elon Musk üzerinden yapabileceğimiz bir fırsat doğabilir” diye konuştu.

Haberin Devamı

YA DÖVÜŞ YA DA SUS

Meta’nın patronu Mark Zuckerberg, dövüş için tarih önerdiğini ama Musk’ın bahaneler ürettiğini söyledi. “Elon, herhangi bir tarih sözü vermiyor, sonra ameliyata ihtiyacı olduğunu ve ardından bahçemde antrenman dövüşü yapmak istediğini söylüyor” ifadelerini kullanan Zuckerberg, “Elon bir gün bu konuda ciddi olursa, gerçek bir tarih belirleyip işi gerçeğe çevirmek isterse bana nasıl ulaşabileceğini biliyor. Aksi takdirde önümüze bakacağız. Ben de sporu ciddiye alan insanlarla dövüş yapmaya devam edeceğim” dedi. Musk ise Zuckerberg’e “ödlek” diyerek aralarındaki mesajlaşmaların ekran görüntüsünü paylaştı.