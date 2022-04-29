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Asiye davasında tahliye

#Gaziantep#Saldırı#Köpek
Asiye davasında tahliye

Asiye Ateş’in, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanmasıyla ilgili açılan davada tutuklu yargılanan 4 sanık tahliye edildi.

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Gaziantep Beştepe Mahallesi’nde 22 Aralık 2021’de babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı sitenin basketbol sahasında 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş (4) ağır yaralandı. Küçük Asiye, Gaziantep ve Antalya’da tedavi gördü. Olay sonrası gözaltına alınan 6 şüpheliden Mustafa Elibol, Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak ve Zeliha Can tutuklandı. Şüpheliler hakkında ‘olası kastla yaralama’ ve ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından dava açıldı. 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 21 Şubat’ta yapılan duruşmasında 4 sanık tahliye edildi. Ancak itiraz üzerine sanıklar yeniden tutuklandı.

‘KÖPEKLERİN SAHİBİ DEĞİLİZ’

Sanıklar dün 3’üncü kez hâkim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar, önceki savunmalarını yineleyerek, köpeklerin sahibi olmadıklarını belirtti. Mahkeme heyeti, tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak 4 sanığın tahliyesine ve eksiklerin giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.
Öte yandan Mersin’in Tarsus ilçesinde de dün oyun oynayan Y.C.’ye (9) başıboş 4 köpek saldırdı. Boynundan ve bacağından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Y.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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#Gaziantep#Saldırı#Köpek

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