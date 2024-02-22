Asırlık arşiv dijital ortamda

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İstanbul’da 1908 yılında kurulan Kabataş Erkek Lisesi’nin (K.E.L) arşivinde bundan 6 ay önce yoğun ve titiz bir çalışma başladı. Arşivin dijitalleştirilmesi için 2023 Ağustos ayında özel bir ekip görevlendirildi. Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı’nın da desteğiyle, her gün okul arşivinde mesai yapan profesyonel ekip; 397 kalemden oluşan 89 bin 696 belgeyi tasnifledi. Bu belgeler dijital ortama aktarıldı. Böylece tarihi okulun evrakları olası bir yangın ya da depreme karşı koruma altına alınmış oldu.

Behçet Necatigil - Adnan Kahveci - Hilmi Yavuz

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ

116 yıllık tarihi boyunca Kabataş Erkek Lisesi’nin sıralarından geçen ve farklı alanlarda iz bırakan onlarca isim var. Edebiyat dünyasının büyük isimlerinden Behçet Necatigil hem öğrencilik yıllarını K.E.L’de geçirmiş hem de bu okulda edebiyat öğretmenliği yapmış. 1942 yılında mezun olan bir başka şair de Özdemir Asaf. 1966 yılında okuldan dönem birincisi olarak mezun olan eski Maliye Bakanı Adnan Kahveci’ye ait belgede ise 8’den aşağı notunun olmadığı görülüyor. Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren’in de yolu Kabataş’tan geçenler arasında. Futbola K.E.L okul takımında başlayan Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba da tarihi liseden mezun olanlar arasında. Seba’nın ilk yıl sınıfta kaldığı ortaya çıktı.

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Sanlı Sarıalioğlu - Naim Talu - Süleyman Seba - Cahit Berkay

Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olan yaklaşık öğrenci sayısı, kaç öğrencinin çeşitli nedenlerle eğimini tamamlayamadığı gibi rakamları da ortaya koydu. Buna göre dijitalleştirilen arşivde toplam 332 bin 318 kayıt sayısına ulaşıldı.

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Zeki Müren - Özdemir Bayraktar - Özdemir Asaf

‘TARİHİ MİRASA SAHİP ÇIKTIK’

- Benzeri bir çalışmanın üniversitelerde daha önce yapıldığını ancak lise kademesinde ilk kez uygulandığını söyleyen Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Muharrem Bayrak şunları söyledi: “En basit evrak işinde, mesela öğrencilik yıllarıyla ilgili belge almak isteyen bir eski mezunumuz için bile arşivi açıyor, yüz binlerce kağıt arasından bulmaya çalışıyorduk. Bu çalışma ile okulumuzun asırlık arşivi dijital ortama aktarıldı. Tarihi arşivimize sahip çıkmayı en büyük sorumluluklarımızdan biri olarak gördük.”

Hakkı Devrim

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