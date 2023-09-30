Artık virüsü tanıyoruz

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Bakan Koca aynı mesajında Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’nın videolu açıklamasını paylaştı.

BELİRTİLERİ NELER

Prof. Dr. Ateş Kara COVID-19 salgınının geçirdiği mutasyonlar ve Eris’e ilişkin şunları söyledi: “Aslında hastalık ilk başladığında biz virüsü hiç tanımıyorduk, vücudumuz virüsü hiç tanımıyordu ve oldukça ağır hastalıklara neden olabiliyordu. Ondan sonrasında virüs biraz avantaj kazanıp kolay bulaşmaya başlamıştı. Ancak özellikle Eris varyantına geldiğimizde şunu görüyoruz, virüs artık solunum yolu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte. Özellikle boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ve hafif burun akıntılarıyla seyretmekte, biraz daha üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularının hâkim olduğu tabloya dönmüş vaziyette.”

GENELLİKLE HAFİF

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Bu varyantın öncekilerden farklı olarak daha ziyade üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla seyrettiğini, klinik tablonun risk grubunda ağır olabildiğini ama onun dışındakilerde genellikle daha hafif olduğunu belirten Kara, şu uyarıları yaptı:

“Bu bakımdan özellikle hijyen kurallarına uymamız, hastalık veya hasta olduğu düşünülen, boğazı ağrıyan, hapşıran, öksüren, ateşi olan kişilerin maske takması, özellikle kalabalık ortamlardan uzak durması ise bu dönemde açıkçası varyantın yayılmasındaki en önemli avantajlardan biri olacaktır. Eris varyantının daha ziyade üst solunum yolu enfeksiyonu tablosuna neden olması itibarıyla önümüzdeki dönem içinde çok yoğun hastane yatışlarına neden olması veya ilave tedbir alınmasını, pandeminin erken dönemlerinde özellikle virüsün daha ağır ve ölümlere neden olarak seyrettiği dönemlerdeki tedbirin gerekliliğini şu an için en azından göstermediğini çok net olarak söyleyebiliriz.”