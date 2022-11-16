Artık 8 milyarız

Haberin Devamı

Son 12 yılda 1 milyar kişi artan dünya nüfusu 15 Kasım’da 8 milyara ulaştı. Yapılan projeksiyonlara göre bir sonraki dönüm noktası, yani dünya nüfusunun 1 milyar daha artarak 9 milyara ulaşması 2037 yılında olacak. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan UNFPA Türkiye Direktörü Hasan Mohtashami’ye göre aşılması gereken zorluklar var ama dünya bir felaketin eşiğinde değil. İklim değişikliği, yoksulluk, açlık, şiddet gibi konular temel zorluklar olmaya devam edecek ve artık küresel bir işbirliği halinde mücadele şart.

YENİ NESİL ÇÖZÜM

Mohtashami, “Alarm zilleri çalanlar, ‘Nüfus çok arttı, felakete gidiyoruz’ diyebilir ama bu doğru değil. İnsanlar geride bıraktığımız yıllarda zorluklara karşı çözüm bulma yeteneklerini gösterdi. Ben iyimserim. Özellikle genç insanların çevre ve iklim konusundaki hassasiyetlerini görüyorum. Yeni nesil bu sorunların çözümü için bir yol bulacak. Umudumuz gençler ancak unutulmamalı ki bu sorunların hiçbirini bir ülke tek başına çözemez. Küresel işbirliği şart” dedi.

Haberin Devamı

TEMEL ENDİŞE

Kendisini “sonsuz bir iyimser” olarak tanımlayan Mohtashami, en temel endişesinin kadınlarla ilgili olduğunu belirtti. Nüfus artış hızının kadınlara yapılacak dayatmalar üzerinden kontrol edilmemesi gerektiğine işaret eden Mohtashami’ye göre nüfus politikaları geliştirilirken çözüm destekleyici politikalar üretmek şart. Mohtashami, bu politikalar arasında doğum iznine çıkan kadınların işini garanti altına almak ya da çocuk ve annelere maddi ve sosyal destekler sağlamak olduğunu da belirtti.

DAHA ÇOK ERKEK DOĞUYOR

- Nüfus artış hızı yavaşlıyor.

- Doğurganlık oranları bölgelere göre değişiyor ama dünyanın her yerinde azalıyor.

- Ortalama yaşam süresi artıyor. Bugün ortalama yaşam süresi 72.8, 2050’de 77 olacak.

Haberin Devamı

- Uluslararası göç artıyor, iklim değişikliğinin de etkisiyle ileride daha çok insan ülkesini terk edecek.

- Daha çok erkek çocuk doğuyor ama kadınlar erkeklerden ortalama 5.4 yıl daha uzun yaşıyor. Çünkü erkekler kadınlara göre daha riskli yaşıyor, bağışıklık sistemleri de daha zayıf.

ASYA’DAKİ 10 ÜLKE ARTIRDI

- Nüfus artış hızı özellikle Avrupa ülkelerinin etkisiyle yavaşlıyor. Ancak en çok da Afrika ve bazı Asya ülkelerinde artış sürüyor.

- dünya nüfusundaki artışın hemen hemen yarısı Asya ülkelerinde gerçekleşti. Afrika’nın nüfusu ise bu dönemde 400 milyon kişi arttı. Afrika kıtasında nüfusun 2038 yılında 2 milyar kişiye ulaşması bekleniyor.

- Avrupa’da nüfus artış hızı çok düşük, bazı ülkelerde negatif.

Haberin Devamı

- UNFPA verilerine göre son 12 yıldaki Nüfus artışı özellikle 10 ülkede yoğunlaştı. Hindistan’da nüfus artışı 177 milyon, Çin’de 73, Nijerya’da ise 60 milyon oldu.

- Çin’in nüfusu bu yıl en yüksek noktasına ulaştıktan sonra artış hızı azalmaya başlayacak. Gelecek yıl Hindistan, Çin’den daha çok nüfusu olan tek ülke olacak.