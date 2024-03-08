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Arkeolog kadınlar işbaşında... Anadolu’nun altını üstüne getiriyorlar

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#Arkeolog#Kadın#ANADOLU
Arkeolog kadınlar işbaşında... Anadolu’nun altını üstüne getiriyorlar
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 07:00

İstanbul Üniversitesi’ndeki kadın akademisyenler, Anadolu’nun dört bir yanındaki arkeoloji kazılarına başkanlık yapıyor. Tarihe ışık tutan arkeolog kadınlar, yeri geldiğinde eline kazma küreği alıyor, yeri geldiğinde farklı hava koşullarında saatlerce arazide çalışıyor.

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İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’ndeki kadın akademisyenler, Antalya’dan Şanlıurfa’ya, İzmir’den Samsun’a, Niğde’den Muğla’ya Türkiye’nin birçok bölgesindeki arkeolojik kazıların başkanlığını yürütüyor.

KARAHÖYÜK’TEN TAŞ TEPELERE...

Genelde eylül ile mayıs ayları arasında üniversitede eğitim veren akademisyenler, yaz geldiğinde araziye çıkıp öğrenci ve uzmanlardan oluşan ekipleriyle kazı çalışmalarına başlıyor. Kimi neredeyse on yıllardır süren kazıları yönetiyor kimi Anadolu’nun zengin arkeolojik mirasını gün yüzüne çıkarmak için yeni kazılar başlatıyor.

Prof. Dr. Gülsün Umurtak (Burdur Hacılar Büyük Höyük Kazı Başkanı), Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe (Antalya Perge Kazı Başkanı), Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın (İstanbul Anadolu Kavağı Bölgesi Kazıları Başkanı), Doç. Dr. Aslıhan Yurtsever Beyazıt (Samsun İkiztepe Kazı Başkanı), Doç. Dr. Semra Balcı (Niğde Sırçalıtepe Kazı Başkanı), Doç. Dr. Gonca Dardeniz (Konya Karahöyük Kazı Başkanı), Doç. Dr. Müjde Peker (İzmir Nif Dağı Kazı Başkanı), Doç. Dr. Eylem Özdoğan (Şanlıurfa Sayburç-Taş Tepeler Kazı Başkanı), Dr. İpek Dağlı (Muğla Labraunda Kazı Başkan Yardımcısı) Anadolu’nun altını üstüne getirerek tarihi gün yüzüne çıkarıyor. Bu başarılı akademisyenler, kazı ekiplerinde de kadınlarla çalışmayı tercih ediyor.

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#Arkeolog#Kadın#ANADOLU

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