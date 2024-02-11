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Arızalanan otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı

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#Erzurum#Bebek#Arıza
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 09:46

Erzurum'da arıza nedeniyle kapıları açılmayan otomobilde mahsur kalan 1,5 yaşındaki Göktuğ Barutçu, itfaiyenin müdahalesi ile kurtarıldı.

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Olay, Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi Halit Paşa Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Barutçu (34), eczaneye gitmek için otomobilini park etti. Barutçu, anahtarı kontakta bırakıp, yan koltuktaki oğlu Göktuğ'u almak için araçtan indi. Bu sırada otomobilin kapıları kilitlendi; Göktuğ, araçta mahsur kaldı.

Arızalanan otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı

Barutçu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. İhbarla gelen ekipler, aracın arka kapı camını kırarak Göktuğ'u kurtardı. Oğluna sarılan Gökhan Barutçu, "Sağlık ocağında yazdırdığım ilacı, eczaneden almak için geldim. Anahtarı aracın üzerinde bıraktım. Kapının kilidinde de arıza vardı. Kapıyı kapatıp, çocuğu almak için yana gittiğimde kapı, otomatik kilitlendi. Çocuk da içeride kaldı" dedi.

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Arızalanan otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı

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#Erzurum#Bebek#Arıza

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