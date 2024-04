Arife ve bayramın ilk günü sağanak! Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu alarm: Sel, dolu ve yıldırım tehlikesi

Haberin Devamı

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde milyonlarca vatandaş tatil bölgelerine ya da memleketlerinin yolunu tuttu. Bayram tatili süresince bazı bölgelerde yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, arife ve bayramın 1. günü için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada "Aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Arife gününde sarı kodlu alarm verilen iller sırasıyla: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, K.Maraş, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye.

Bayramın ilk günü için sarı kodlu uyarı yapılan iller ise şu şekilde: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, K.Maraş, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye.

PROF. DR. ORHAN ŞEN: ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLENECEK

Hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen ise, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Bugün Salı güney Doğu Anadolu'da kuvvetli yağışlara dikkat. Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ile Hakkari'de öğlenden itibaren yağışlar kuvvetleniyor.

Bugün Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Doğu Anadolu'da da yağmur var. Sıcaklıklar iç ve doğu kesimlerde biraz artacak.

Bayramın 1.2.3. günü Güneydoğu Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de yağmur devam ediyor. Diğer bölgelerde yagış yok.

1.2. Gününde batı ve orta Akdeniz Bölgesi'nde hava bulutlu hafif yağmur olabilir. Sıcaklık 23-24 C. Hafta sonu bölgede sıcaklık artıyor 27-28 C

Bayramda İstanbul açık sıcaklık 21-22 C. Hafta sonu sıcaklıklar 1-2 derece artıyor. 4-5 gün yağış yok. Ankara'da yağış yok 21-22 C. İzmir acık ve parçalı bulutlu 25-26 C

YURTTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor..

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğudan, yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.