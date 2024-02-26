Ardahan'ı Sibirya soğukları dondurdu

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Dondurucu soğukların etkili olduğu Ardahan'da ağaçlar kırağı tuttu, otomobiller çalışmadı. Ardahan'da Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor. Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 18,6 dereceye düştü. Sisle birlikte etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar, bahçe korkulukları kırağı tuttu, çeşmeler dondu. Vatandaşlar çalışmayan araçlarını takviye yaparak çalıştırabildi.

Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18,6 olarak ölçülürken, Göle ilçesinde -23, de Damal -18, Hanak -19, Posof -10, Çıldır -15 oldu.