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Aracın motoruna girdi, itfaiye alarma geçti! Bir türlü bulunamadı... 'İçine girerse sıkıntı, çocuklarım var'

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#Antalya#Kepez#Yılan
Aracın motoruna girdi, itfaiye alarma geçti Bir türlü bulunamadı... İçine girerse sıkıntı, çocuklarım var
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 10:38

Antalya’da vatandaşın aracına yılan girdiği ihbarı, itfaiyeyi alarma geçirdi. 30 dakika boyunca yapılan kontrolde aranan yılan bulunamadı. Vatandaş ise çaresizce bekledikten sonra aracına binip gitti. Yılanın kayboluşu ise merak konusu oldu.

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Olay, Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Akdeniz Sanayi Sitesi 5031 Sokak'ta park halindeki otomobilde meydana geldi. Onur Boran (36) isimli vatandaş, Tofaş marka 07 FKC 61 plakalı otomobilinin motor bölümüne yaklaşık 80 santimetre uzunluğunda ince ve gri renginde bir yılan girdiğini gördü.

Aracın motoruna girdi, itfaiye alarma geçti Bir türlü bulunamadı... İçine girerse sıkıntı, çocuklarım var

Kendi imkânlarıyla yılanı bulup çıkarmaya çalışan Boran, başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı detaylı bir şekilde inceledi, 30 dakika boyunca yapılan aramalarda yılana rastlanılmadı.

Aracın motoruna girdi, itfaiye alarma geçti Bir türlü bulunamadı... İçine girerse sıkıntı, çocuklarım var

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ARACIN İÇİNE GİRERSE SIKINTI; ÇOCUKLARIM VAR

Olay anını anlatan Onur Boran, ”Otomobilime binecektim. Kapısını açtım ve o sırada yılan aracımın altına kaçtı. Sonra motor kaputunun içine girdi. Bekledim biraz ama yılan çıkmadı, itfaiye geldi bulamadı.

Aracın motoruna girdi, itfaiye alarma geçti Bir türlü bulunamadı... İçine girerse sıkıntı, çocuklarım var

Aracımın içine girerse o sıkıntı. Çünkü çocuklarım var. 80 santim, ince yapılı ve kül renginde bir yılandı” dedi. Olayın ardından Boran, çaresizce bekledikten sonra aracına binip gitti.

Aracın motoruna girdi, itfaiye alarma geçti Bir türlü bulunamadı... İçine girerse sıkıntı, çocuklarım var

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#Antalya#Kepez#Yılan

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