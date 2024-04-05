Apartmana ‘Masquerade’ mühürü

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İstanbul Gayrettepe’deki ‘Masquerade’ isimli gece kulübünde geçen salı günü yaşanan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma için tüm binayı müherleyince, 60 dairedeki işyerleri ve dairelerde oturanlar acil ihtiyaçları dışında halen içeri giremiyor.

‘Masquerade’deki yangının ardından polis adeta bölgeyi ablukaya almıştı. Yayalar da dahil geçişe izin verilmiyordu, geçmek isteyenlerin ikametleri kontrol ediliyordu. Üçüncü günün başında polis tedbirleri gevşetildi. Güvenlik koridoru sadece ‘Masquerade’nin olduğu apartmanın önüne konuldu.

Polis binaya girmek isteyenlerin kimliklerini kontrol ediyor, ikamet yerlerine bakıyor. Sadece acil ihtiyaçlar için binanın girişine izin veriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BEDAŞ, İSKİ ve İGDAŞ ekipleri de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mühürü nedeniyle binada inceleme yapamadı. Savcılığın olay yeri incelemesi tamamlandıktan sonra ekiplerin binaya girişine izin verileceği belirtiliyor.