Antarktika değil Aygır Gölü

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Volkanik set gölü olan Aygır Gölü’nün 2 bin 941 kilometrelik yüzeyinde buzlar çözülmedi. Denizden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan göl çevresinde geceleri hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düşüyor. Sadece güneş gören kıyısının bir kısmında çözülme görülen Aygır Gölü’nün buzla kaplı yüzeyi görenleri şaşırtıyor.

Yaklaşık 20 yıldır Aygır Gölü'nde balıkçılık yapan Nurhak Yazar, 15 Mayıs’ta başlayacak balık avı yasağı öncesinde suya ağlarını sermeyi umduğunu belirterek, “Geçen yıl bu zamanlar balık çıkarken, şu an neredeyse mayıs ayına gireceğiz, halen daha gölün buzu çözülmedi. Burası tabii ki Antarktika değil, buzullar değil ama bu da bir gerçek, burası Kars, ben de şu an ağlarımla uğraşıyorum” dedi.