Antalya’ya inişte lastiği patladı

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Almanya’nın Köln-Bonn Havalimanı’ndan dün sabah kalkış yapan Corendon Havayolları’na ait 9H-TJF tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, saat 11.00’de Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na inişe geçtiği sırada uçuş takımındaki ön lastiği patladı. Durumu fark eden pilot, kontrollü bir şekilde uçağa ön dikme üzerine iniş yaptırdı. 184 yolcu, 6 mürettebatın bulunduğu uçakta yaralanan olmazken, ilk belirlemelere göre uçağın ön dikmesinde hasar olduğu tespit edildi. Pist zarar görmezken, bekleyen uçuşlar Antalya Havalimanı’na yönlendirildi. Teknik ekibin incelemesi bittikten sonra uçağın kaldırılması çalışmaları tamamlandı, pist uçuşa açıldı.

FACİAYI KADIN PİLOT ÖNLEMİŞ

İstanbul Havalimanı’na gövdesi üstüne inen uçağın kadın pilotu Robin Kay Carpenter’ın olası bir facianın önüne geçtiği ortaya çıktı. Paris-İstanbul seferini yapan FedEx şirketine ait kargo uçağının kaptan pilotu Carpenter, ön iniş takımlarının açılmadığı ikazını aldı. Bunun üzerine Hava Trafik Kontrol Merkezi’yle irtibata geçerek durumu bildirdi. Pilot, kulenin ön iniş takımlarını kontrol etmesi için pisti iki kez pas geçti. Kontrolün ardından gövde üzerine iniş yaparak 371 metre sürüklenerek durabilen uçaktan Carpenter ve yardımcı pilot Scott Lee Kadar yara almadan kurtuldu.

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PİSTTEN ÇIKAN UÇAK ALEV ALDI









İki gün üst üste Türkiye’de iniş takımlarında sorun yaşayan Amerikan uçak üreticisi Boeing’in bir başka uçağı bu kez Senegal’de kazaya karıştı. Dakar Blaise Diagne Havaalanı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mali’nin başkenti Bamako’ya gitmek üzere kalkışa hazırlanan Air Senegal uçağı pist dışına çıktı. 79 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin ekibini taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağı bir anda alev aldı. Olayda 11 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı, diğer yolcuların ise bir otele götürüldüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Boeing ise olayla ilgili henüz bir yorum yapmadı.

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ÜRETİM HATALARI GÖRMEZDEN GELİNDİ

Boeing’e gövde parçaları üreten fabrikanın eski yetkilisi, birçok parçanın kusurlu şekilde üretimden çıktığını iddia etti. Kansas’taki Spirit AeroSystems fabrikasında kalite kontrol uzmanı olarak çalışan Santiago Paredes, Boeing’e gönderilmek üzere kargoya verilmiş bazı parçalarda “200 kusur” tespit ettiği zamanlar olduğunu savundu. Kalite uzmanı, fabrikadaki sıkıntıları orada çalıştığı 2010-2022 yılları arasında tespit ettiğini savundu. Paredes, tespit ettiği kusurlar arasında “eksik bağlantı parçası ve yamulmuş parça” gibi örnekler saydı. Boeing iddialar için açıklama yapmadı ancak şirketin en büyük tedarikçisi olan firma yetkilisi, iddialara şiddetle karşı çıktıklarını belirtti. İncelemelerinde daha az titiz olması konusunda baskıya uğradığını da söyleyen Parades “Sadece ürünün gönderilmesini istiyorlardı. Kusurlu gövde parçası gönderiyor olmanın sonuçlarına bakmıyorlardı. Sadece kotayı doldurmaya, takvime göre gönderim yapmaya odaklanmışlardı.”



İHBARCILARIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ



Boeing uçaklarının güvenliği ile ilgili açıklama yapan John Barnett 9 Mart’ta kaldığı otelin yakınında aracında ölü bulunmuştu. Diğer yandan Spirit AeroSystems’i kusurları görmezden gelmekle suçlayan eski kalite müfettişi Joshua De-

an de enfeksiyon sonucu 1 Mayıs’ta hayatını kaybetmişti.