Antalya’daki teleferik kazasının iddianamesi hazırlandı: 27’şer yıla kadar hapisleri istendi

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Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen 36 sayfalık iddianamede, kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş dahil olmak üzere, 150 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. Savcılık, 12 şüphelinin, ‘trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma’ ve ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçlarından cezalandırılmasını istedi.

‘KOCAGÖZ ASLİ KUSURLU’

İddianamede, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile ilgili, “Kazanın meydana geldiği 5 numaralı direkte her ne kadar teknik bir laboratuvarda teknik bir inceleme yapılmamışsa da gözle görülür bir şekilde bağlantı noktalarındaki cıvatalarda korozyonların bulunduğu, bazı cıvataların eksik olduğu ve ilk izlenime göre uzun süredir bakım görmediği anlaşılmış olup, bu sürenin şüpheli Mesut Kocagöz’ün ANET A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yaptığı zamana kadar tekabül ettiği” değerlendirmesinde bulunuldu. İddianamede, Mesut Kocagöz, Ahmet Buğra Samsunlu, Edip Kemal Bahadır, Serdar Tezcan, Okan Erol, Serkan Yellice, Suphi Kaplan’ın asli kusurlu, Orhan Karaoğlan, Kazım Kılıç, Hüseyin Ay, Özgür Ermiş ve Aziz Azizoğlu’nun tali kusurlu olduğunun kabul edilmesi istendi. Savcılık, şüphelilerin 27’şer yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Öte yandan Mesut Kocagöz, Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol, Serdar Tezcan ve Serkan Yellice’nin tutukluluklarına yapılan 2’nci itiraz da Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi.

