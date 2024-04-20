Antalya'da yarın bu yollar trafiğe kapalı

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabı olan Antalya- Antalya etabı 13 ülkeden, 25 takım ve 175 bisikletçinin katılımıyla 21 Nisan Pazar günü başlayacak. Pazar günü Düden Parkı'nda saat 10.25'te start alacak dev yarış, Atatürk Parkı'nda sona erecek.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabı olan Antalya- Antalya etabı kapsamında trafiğe kapanacak yollar şu şekilde olacak:

Eski Lara Caddesi

· Akra Barut Kavşağı sağa dönüş

· İsmet Gökşen Caddesi

· Laura Kavşağı sağa dönüş

· Tekelioğlu Caddesi

· Barınaklar Bulvarı

· Güzeloba Kavşağı sağa dönüş

· Havaalanı Caddesi

· Tesisler Caddesi

· Lara Turizm Yolu takiben Kundu Kral Yolu

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· Kadriye Köprüsü'nden Serik İlçesi'ne geçiş,

· Serik İlçesi içerisinde Turizm Yolu

· Çamlık Caddesi

· Alan Caddesi

· Alan Caddesi Turizm Caddesi Kavşağı'ndan sola dönüş

· Köprübaşı Caddesi

· Belek Caddesi

· Belek Caddesi -D400 Kesişim Kavşağı'ndan il merkezi istikametine D400 katılım

· D400 takiben Çandır Köyü yolu kavşağından, Çandır Köyü istikametine dönüş

· Fevzi Çakmak Caddesi

· Menderes Caddesi

· Üçtepe Caddesi Kavşağından Üçtepe Caddesi istikametine sola Üç Tepe Caddesi'ne dönüş

· Yeniköy Yolu takiben Yeniköy Köyü içerisinden sola dönüş

· Gebiz yolu kesişiminden tekrar sola dönerek D400- Gebiz Kavşağı'ndan il merkezi istikametine sağa katılım

· D 400 takiben Isprata köprüsü yol ayrımından Isparta istikametine sağa dönüş

· Isparta Yolu Kuzey Çevre Yolu kesişiminden sağa Kuzey Çevre yoluna katılım

· Kuzey Çevre yolunu takiben Kuzey Çevre Yolu Kirişçilery Yolu kavşağından Kirişçiler istikametine sağa dönüş

· Kirişçiler Köyü içerisinden Hamzataş Bulvarı'ndan sola Palmiye Caddesi'ne istikametine dönüş

· Palmiye Caddesini takiben Odabaşı Köyü içerisinden geçiş

· Palmiye Caddesi Araplar caddesi kesişiminden Araplar Caddesi'ne sola dönüş

· Duacı Caddesi

· Gebeşler Caddesi Kavşağından sağa Kepez Caddesi istikametine katılım

· Burdur Yolu-Korkuteli Yolu Kavşağı'ndan Batı Çevre yoluna katılım

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· Batı Çevre Yolu Hürriyet Caddesi Kavşağı'ndan sola Gazi Bulvarı istikametine katılım

· Hürriyet Caddesini takiben İller Bankası Kavşağı'ndan sağa Dumlupınar Bulvarı'na katılım

· Antalya Spor (Migros Kavşağı) Kavşağı'ndan sola Sakıp Sabancı Bulvarı'na katılım

· 100. Yıl Bulvarı

· Güllük Kavşağı'ndan sağa Güllük Caddesi'ne katılım

· Güllük Caddesi-Cumhuriyet Caddesi Kavşağı'ndan sola Konyaaltı Caddesi'ne dönüş

· Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı