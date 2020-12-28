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Gündem
İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 28.12.2020 - 17:24 | Son Güncelleme:

Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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ANTALYA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı, rögar kapakları yerinden çıktı. Vatandaşlar su birikintileri arasında yolun karşısına geçerken zorlandı.

Antalyada sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da öğle vakti başlayan sağanak, akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Bazı mahallelerde şiddetli yağmur nedeniyle rögar kapakları yerinden çıktı. Rögarların tıkanması nedeniyle suyun taştığı gözlendi. Vatandaşlar sağanak altında yürürken zor anlar yaşadı. Kimileri, su birikintileri arasında yolun karşısına geçmeye çalışırken zorlandı. Nehri andıran caddelerde ilerlemeye çalışan araçlardan bazıları arıza yaparak yolda kaldı. Kent merkezinde ise araç trafiği durma noktasına geldi. 100. Yıl Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu.
Antalyada sağanak hayatı olumsuz etkiledi

 

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