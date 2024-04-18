Antalya'da pansiyonda ölü bulunmuştu! 3 gün kavga ettiği kişi gözaltında

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Olay, dün saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir pansiyonda meydana geldi. 3 aydır pansiyonda kalan Muharrem Toy'un sabah odadan çıkmadığını fark eden arkadaşları, cep telefonu ile ulaşmaya çalıştı. Toy'un cep telefonuna da cevap vermemesi üzerine arkadaşları odasına girdi. Toy'un hareketsiz yattığını gören arkadaşları, ihbarda bulundu. Gelen ekipler, Toy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAVGAYA KARIŞMIŞ

Diğer yandan Toy'un, 14 Nisan’da pansiyon yakınında Ramazan K. ile kavga ettiği, aldığı darbe sonrasında düşüp başını yere vurduğu, bilinci kapalı halde hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Bir süre sonra hastanede tedaviyi kabul etmeyerek pansiyona dönen Toy'un dün hayatını kaybettiği belirlendi.

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OTOPSİ SONRASI POLİS HAREKETE GEÇTİ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapılan Toy'un, kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu öldüğü tespit edildi. Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Toy'un kavga ettiği Ramazan K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ramazan K. hakkında ev hapis kararı verildi.