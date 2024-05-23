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Antalya'da otobüsün durduğunu zannederek inen yolcunun bacağı teker altında kaldı

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#ANTALYA#Trafik#Kaza
Antalyada otobüsün durduğunu zannederek inen yolcunun bacağı teker altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 10:31

Antalya'da seyir halindeki halk otobüsünün ön kapısından düşen yabancı uyruklu N.Y. 'nin bacağı, tekerin altında kaldı. Yaralanan N.Y. , hastaneye götürüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu görüntülerine de yansıdı.

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Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Dumlupınar Bulvarı yan yol üzerindeki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi giriş kapısı önünde meydana geldi. Ü.B. kontrolündeki 07 AU 0263 plakalı özel halk otobüsü, hastane önündeki duraktan yolcu aldı. Yolcuları alan Ü.B., hareket ettikten kısa süre sonra yol üzerinde bulunan hız kesici tümsekte yavaşladı. Otobüsün yavaşladığını gören yabancı uyruklu N.Y. adlı kadın yolcu ise aracın durduğunu düşünerek, inmek için çık olan ön kapıya hamle yaptı. Dengesini kaybeden N.Y. ön kapıdan düşünce bacağı otobüsün altında kaldı.

Antalyada otobüsün durduğunu zannederek inen yolcunun bacağı teker altında kaldı

Yolcunun araçtan düştüğünü gören Ü.B., otobüsü durdurarak kadının yardımına koştu. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edidi. İtfaiye ekibinin hızlı müdahalesiyle otobüsün altında kalan kadın dakikalar içerisinde çıkartılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.  Otobüs şoförü Ü.B. ise ifadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Karakolu'na götürüldü.

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#ANTALYA#Trafik#Kaza

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