Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Haberin Devamı

Antalya'nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale etti.

3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazözle yapılan müdahaleyle yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı. Yangında yaklaşık 1,8 hektarlık alanın etkilendiği belirtildi.

VALİ YAZICI'DAN AÇIKLAMA

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Yazıcı, olay yerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Haberin Devamı

"Orman yangını kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre polisimiz yangının çıkış noktası olarak yol kenarındaki bir konteynerin klimasının yanması suretiyle ilk tespitlere göre oradan çıktığını değerlendiriyoruz. Şükürler olsun orman teşkilatımız gerekli müdahaleleri yaptı şu an yangın kontrol altında soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ne yazık ki Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınını 2 yıl önce Manavgat'ta yaşamış bir şehiriz. Tecrübeliyiz. Geçen yıl 200 civarında yangın oldu bu şehirde. Başarılı teşkilatımız sayesinde büyümeden söndürüldü. Yaz aylarına girdik. Olmamasını arzu ediyoruz. Beklentimiz vatandaşımızdan bir kez daha aynı şeyi talep ediyorum lütfen orman alanlarında ve yakınlarında hassas ve dikkatli olalım."