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Antalya'da Olimpos'taki ağaç evler yandı

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#Antalya#Kumluca#Kadir'in Ağaç Evleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 09:42

Antalya'nın ünlü tatil merkezi Olympos'ta Milli Park içindeki 'Kadir'in Ağaç Evleri' adlı konaklama tesisi, dün gece çıkan yangında kül oldu. Ağaç evler, 2007 yılındaki yangında da yanmış ve yeniden inşa edilmişti.

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Antalya'yı ağaç ev turizmiyle tanıştıran ve Olimpos'ta turizmi başlatan Kadir’in Ağaç Evleri'nde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti. Ağaçlar üzerine yapılmış barakalarıyla bilinen 200 yataklı tesisteki yangın 4 saatte kontrol altına alındı.

Antalyada Olimpostaki ağaç evler yandı

Yangının başlamasıyla tesiste bulunan müşterilerin hemen tahliye edildiği, can kaybının olmadığı öğrenildi. Tesisin sahibi Kadir Kaya gördüğü manzara ile büyük şaşkınlık yaşadı.

Antalyada Olimpostaki ağaç evler yandı

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YANGIN VE SEL ATLATMIŞTI

Kadir'in Ağaç Evleri'nde ilk yangın 8 Şubat 2007 tarihinde çıkmıştı. O dönem tesis tamamen yanmıştı. Toros Dağları'nın ayağında yer alan ve uluslararası Backpacking camiasında çok popüler olan Kadir'in Ağaç Evleri, yeniden yapılmıştı.

Antalyada Olimpostaki ağaç evler yandı

2009 yılında ise Kumluca Olympos’ta yaşanan sel felaketinde de Kadir’in Ağaç Evleri zarar görmüştü. Mekanın içerisinde bulunan Öküz Bar tamamen yok olurken, 70 odada ise hasar meydana gelmişti. Daha önce TNT Dergisi tarafından yeryüzünün en iyi hosteli seçilen Kadir'in Ağaç Evleri tüm dünyada tanınıyordu.

Antalyada Olimpostaki ağaç evler yandı

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#Antalya#Kumluca#Kadir'in Ağaç Evleri

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