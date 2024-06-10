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Antalya'da korkunç kazada otomobil ikiye bölündü

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#Antalya#Trafik#Kaza
Antalyada korkunç kazada otomobil ikiye bölündü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 13:04

Antalya'da sürücü Burak Şahin'in direksiyon hakimiyetini kaybederek önce direğe ardından da ağaca çarptığı otomobilden geriye hurda yığını kaldı. Kazada Burak Şahin olay yerinde hayatını kaybetti.

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Antalya'da gece 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Havalimanı istikametinden şehir merkezi yönüne seyir halindeki Burak Şahin yönetimindeki 06 HA 8250 plakalı Honda marka otomobil önce aydınlatma direğine, ardından da yol kenarındaki palmiye ağacına çarparak durabildi.

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen ve ikiye bölünen araçtan çıkartılan sürücü Burak Şahin'in hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından genç sürücünün cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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#Antalya#Trafik#Kaza

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