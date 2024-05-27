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Kazada yaralanan adamı tabuta koyarak taşıdılar

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#Antalya#Trafik Kazası#Tabut
Kazada yaralanan adamı tabuta koyarak taşıdılar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 16:02

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde bir aracın çarptığı yaralı, çevredekiler tarafından tabuta konularak, kamyonetle hastaneye götürüldü.

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Olay, 24 Mayıs'ta Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, bir aracın çarpmasıyla yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kazada yaralanan adamı tabuta koyarak taşıdılar

İhbarla adrese polis ekibi sevk edilirken, yaralıya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Ambulans gecikince, bölgedekiler yaralıyı bir araçla hastaneye götürmeye karar verdi.

Kazada yaralanan adamı tabuta koyarak taşıdılar

Henüz nereden temin edildiği bilinmeyen üstü açık tabuta konulan yaralı, kamyonetin arkasına yüklenerek ilçedeki hastaneye götürüldü. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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Kazada yaralanan adamı tabuta koyarak taşıdılar

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#Antalya#Trafik Kazası#Tabut

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