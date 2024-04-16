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Antalya'da dehşet! Babasıyla kavga eden 2 kişiye minibüsle çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti... 'Kaza oldu bilerek değil, fren tutmadı'

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#ANTALYA#Kepez#Minibüs
Antalyada dehşet Babasıyla kavga eden 2 kişiye minibüsle çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti... Kaza oldu bilerek değil, fren tutmadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 17:30

Antalya'nın Kepez ilçesinde babası Yahya Alissa ile tartışan mesai arkadaşları Muhammed Ali Bilal’e minibüsle çarpıp ölümüne, Abdurrahman Belelo'nun da yaralanmasına neden olan Ahmad Alissa, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Konya'da yakalanarak Antalya'ya getirilen Ahmad Alissa, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Babanla tartışmışlar, o yüzden çarpmışsın" sorusuna, "Hayır, kaza oldu bilerek değil. Frene bastım, tutmadı" karşılığını verdi.

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Menderes Mahallesi 46 Sokak’ta, bir gıda fabrikasının önünde meydana geldi. Gıda fabrikasında çalışan Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo, aynı fabrikada çalışan Yahya Alissa ile yan bakma bahanesiyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Fabrikadaki diğer işçiler, tarafları güçlükle ayırdı.

Yahya Alissa, durumu oğlu Ahmad Alissa’ya bildirdi ve fabrikanın olduğu adrese çağırdı. Ahmad Alissa, işten çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo'ya minibüsle çarparak kaçtı. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Muhammed Ali Bilal ile hayati tehlikesi bulunmayan Abdurrahman Belelo'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Muhammed Ali Bilal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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MİNİBÜSÜ BIRAKIP KAÇTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, minibüsle kaçan Ahmad Alissa’yı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, aracı Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi 5418 Sokak’ta terk edilmiş halde buldu. Ekipler, Ahmad Alissa’nın Konya'ya kaçtığını tespit etti. Bilgi verilen Konya polisi, şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Antalyada dehşet Babasıyla kavga eden 2 kişiye minibüsle çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti... Kaza oldu bilerek değil, fren tutmadı

‘BİLEREK DEĞİL, FREN TUTMADI'

Konya'dan Antalya'ya getirilen Ahmad Alissa, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmad Alissa, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Babanla tartışmışlar, o yüzden çarpmışsın" sorusuna, "Hayır, kaza oldu bilerek değil. Frene bastım, tutmadı" karşılığını verdi.

TUTUKLANDI

Suriye uyruklu Ahmad Alissa, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

ÇARPMA ANI KAMERADA

Diğer yandan olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ahmad Alissa’nın Muhammed Ali Bilal ile Abdurrahman Belelo'ya minibüsle çarpıp kaçtığı ve Bilal'in havaya savrulduğu görüldü.

 

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#ANTALYA#Kepez#Minibüs

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