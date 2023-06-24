Antalya’da bayram teyakkuzu... Nüfus ikiye katlanacak

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9 günlük bayram tatili dün akşam başladı. Tatilcilerin gözde adresleri ise yine Akdeniz ve Ege sahilleri oldu. Özellikle de Antalya daha şimdiden dolmaya başladı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya’nın yatak kapasitesinin 650 bin civarında olduğunu belirterek bayram dönemi doluluk oranının yüzde 90’ın üzerine çıktığını söyledi. Paket tur kapsamında Antalya’da tatil planı yapan yerli turistin 300 bin civarında olduğunu açıklayan Kavaloğlu, kente günlük 65-70 bin yabancı turist geldiği bilgisini de verdi.

‘REZERVASYONSUZ GELMEYİN’ UYARISI

364 bin nüfuslu Alanya’da ise toplam yatak kapasitesi 200 bin. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de bayram rezervasyonlarının yüzde 90’lara çıktığını belirterek, “Bayramda yüzde 100’e ulaşmasını bekliyor ve tesislerin dolacağını düşünüyoruz. Misafirlerimiz mutlaka rezervasyonları yaptırarak gelmelidir, yer bulmakta ciddi güçlük yaşayabilirler. İkinci konutlar, yerleşik yabancılar, günübirlikçilerle ilçede nüfusun 1.5 milyonu bulmasını bekliyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler olarak da tüm hazırlıklarımızı bu nüfus beklentisine göre yaptık, tüm personelimizle teyakkuzda olacağız” dedi.

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KAŞ YÜZDE 100 DOLULUK BEKLİYOR

50 bine yakın nüfuslu Kemer’de yatak kapasitesinin 120 bin civarında olduğunu belirten Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, kapasitenin 110 bininin dolduğunu kaydetti. Otel yöneticileriyle yaptığı görüşmelere göre eylül, ekim aylarının bile neredeyse dolduğu bilgisini veren Topaloğlu, “Bayramda nüfusun en az 350 bin olmasını bekliyoruz” dedi. KAŞ Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise 62 bin nüfuslu ilçede butik oteller ve villalarla birlikte toplam yatak kapasitesinin 25 bini aştığını, bayramda yüzde 100 doluluk beklediklerini söyledi.

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BİR BODRUM KLASİĞİ

BODRUM, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla’ya, Türkiye’nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı. Kent girişinde yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bodrum’a da 24 saatte 25 bin araç giriş yaptı.