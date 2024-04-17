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Antalya'da baskın yapılan güzellik merkezi ruhsatsız çıktı! Adli ve idari işlem başlatıldı

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#ANTALYA#Konyaaltı#Güzellik Merkezi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 10:22

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sosyal medyadan dolgu ve mezoterapi yaptığı tespit edilen güzellik merkezine baskın yapan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yerin ruhsatsız çalıştırıldığını tespit etti. Baskın düzenlenen güzellik merkezi sahibi ve işletmeyle ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

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 Konyaaltı Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir ayda ilçede sosyal medya üzerinden tespit edilen toplamda 13 güzellik merkezi ve eve yaptığı baskınlarda çok sayıda botoks, dolgu, mezoterapi ve estetik işlemlerinde kullanılan cihaz ve ilaçlara el koyarak idari ve adli işlemler başlattı. Ara vermeden devam eden baskınların bir diğeri ise dün Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde bulunan güzellik merkezine yapıldı.

Konyaaltı Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden tespit edilen ve hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan, insan sağlığını olumsuz etkiyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemleri yetkisiz, kayıt dışı ve izinsiz biçimde uygulayan güzellik merkezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte baskın düzenlendi. Baskında güzellik merkezinin ruhsatsız olarak çalıştığı belirlendi.

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İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı baskında, çeşitli markalarda enjektörlü 7 dolgu malzemesi, 18 dermapen iğne ucu, 2 dermapen cihazına el konulurken, çeşitli markalarda 12 yasaklı mezoterapi solüsyonu, sıvı dolgu ve tozu, mezoterapi cihazı ve lazer-carbon peeling cihazı mühürlendi. Baskın düzenlenen güzellik merkezi sahibi ve işletmeyle ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

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#ANTALYA#Konyaaltı#Güzellik Merkezi

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