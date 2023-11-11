Antalya’da 'Ata’ya Saygı' uçuşu

Haberin Devamı

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yıl dönümünde, Cumhuriyet Meydanı’nda Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin 'Atatürk'ü Anma’, Side Antik Tiyatro’da ise Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nın ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar’ konserleri vardı.

12 Kasım’da sona erecek olan Antalya Kültür Yolu Festivali, geleceğin yıldızlarına bir de ara tatili hediyesi verdi. Konyaaltı Beach Park ve Dokumapark’taki ücretsiz çocuk etkinlikleri, okulların ara tatilini kapsayacak şekilde 19 Kasım Pazar gününe kadar uzatıldı.

100 GÜNE YAYILDI

Vatandaşların, kültür sanata erişimini kolaylaştırmak, sanatçıya destek olmak, festival şehirlerinin turizm potansiyellerini ön plana çıkartmayı amaçlayan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bu sene 11 şehirde düzenlendi. İlki 5 Ağustos’ta Kapadokya’da başlayan festivaller serisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü kuruluş yıl dönümünü de kapsayacak şekilde 100 güne yayıldı.

Haberin Devamı

500’Ü AŞKIN ETKİNLİK

Festivalin sonu durağı olan Antalya’da coşku doruğa ulaştı. 50’ye yakın noktada 500’ü aşkın etkinlik gerçekleştirildi. Her yaştan insana hitap eden etkinliklere Antalyalılar büyük ilgi gösterdi.

TÜRK YILDIZLARI NEFESLERİ KESTİ

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, muhteşem bir hava gösterisi sergiledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılında, Konyaaltı’nda düzenlenen "Ata'ya Saygı" uçuşu nefesleri kesti.

GÖKYÜZÜNE KALP ÇİZDİLER

Yaklaşık yarım saat süren” Ata’ya Saygı” uçuşunda Türk Yıldızlarının gökyüzüne kalp çizmesi, Antalyalıları heyecanlandırdı. Sadece Konyaaltı’nda değil, Antalya’nın farklı noktalarından da vatandaşlar cep telefonlarıyla Türk Yıldızlarının fotoğraflarını çekti, görüntülerini kaydetti.

Haberin Devamı

TÜYLERİM DİKEN DİKEN

Gösteriyi takip eden Narin Topay, “Tüylerim diken diken oldu. Türk Yıldızlarını çok seviyorum. Evim de çok uzak. İki otobüsle geldim. Yaptıkları kalp çok güzeldi. Ağladım biraz önce. Atamızı da çok seviyorum.” derken, bir diğer izleyici Kemal Özmen de “Böyle özel bir günde pilotlarımızın yetenekleri bizi, şaşırttı, gururlandırdı’ sözleriyle duygularını aktardı.

Türk Yıldızları’nın yaptığı gösteriden çok etkilendiğini ifade eden 8 yaşındaki Oğuz Kocalar ise Büyük Önder’e olan sevgisini ‘Atatürk, buramda kalbimde yaşıyor’ sözleriyle dile getirdi.

GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTILAR

Haberin Devamı

Atatürk tişörtüyle etkinliğini takip eden Canan Yakıcı, “Türk yıldızlarını izlerken çok gurur duyduk. Göğsümüzü kabarttılar. Hem de atamızı anmış olduk. Çocuklar için etkinliklere katıldık. Çok güzel bir festival olmuş.” dedi.

Gösteriyi heyecanla izleyen çocuklardan biri de 10 Yaşındaki Yiğit Selvi’ydi. Selvi, “En çok sevdiğim uçakların kendi etrafında dönmesi oldu. Bir de bütün uçaklar beraber giderken çok heyecanlandım.” diyerek duygularını dile getirdi.

FESTİVALDE ÇOCUKLAR ÇOK EĞLENDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bir parka gittiğini anlatan Mehmet Sait Yakıcı isimli çocuk “Balondan oyuncaklar vardı. Orası da çok güzeldi. Bir hafta daha uzayacakmış ben yine gideceğim.” derken, Kızıyla birlikte etkinliği takip eden Döne Fidan Karatay, “Çok güzel, kızım çok eğleniyor. Şimdi şişme balon sırasındayız.” dedi.

Haberin Devamı

AMCAYLA LANGIRT KEYFİ

Oyun alanında langırt oynayan Ahmet Yapıcı, hem gençliğini hatırladığını hem de çocuklarla güzel vakit geçirdiğini söyledi. Amcayla langırt oynayan Zeynel Aydınlı da oyunu amcanın kazandığını belirterek ara tatilde de etkinliklere katılacağını ifade etti.

SENEYE İKİNCİYLE KATILACAĞIZ

İkinci çocuğuna hamile Meryem Merve Biçen, doğumun yaklaştığını vurgulayarak etkinliklerin geri kalan kısmına katılamayacağını söyleyerek “Bakanımıza, emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Antalya’da yaşadığımız için kendimizi aşırı ayrıcalıklı hissediyoruz. Seneye inşallah ikincisiyle beraber katılacağız.” dedi.

Haberin Devamı

ATATÜRK’Ü ANMA KONSERİ

Akşam saatlerinde de Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) tarafından Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılında "Atatürk'ü Anma Konseri" verildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserde, Antalya DOB Koro ve Orkestrası ile solist soprano Serap Demirhan ve Meriç Karataş, tenor Burak Pektaş, bariton Umut Tarık Akça, kanun sanatçısı Volkan Kırımlıoğlu ve ney sanatçısı İbrahim Odabaşı sahne aldı.

ATATÜRK’ÜN EN SEVDİĞİ OPERA

Bu özel gecede Ulu Önder’in en sevdiği opera olan Tosca Operası, "E lucevan le stelle" aryası, Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'ndan "Sensin Kerim, Sensin Rahim" parçaları ve Türk besteciler Fahir Atakoğlu, Muammer Sun, Turgay Erdener, Cemal Reşit Rey, Ali Hoca ve Saydam Akdil'in eserleri seslendirildi. Orkestrayı şef Hakan Kalkan'ın yönetirken Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.

ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR KONSERİ

Aynı saatlerde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası da Side Antik Tiyatro’da Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Şef Eray İnal’ın yönettiği orkestra, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

HEM AĞLADIM HEM DUYGULANDIM

Konseri takip eden Sabiha Yetiş “Ben belediye yapıyor zannettim Turizm Bakanlığı yapıyormuş çok hoşuma gitti.” derken Emsalettin Sarıkulak da , “Bu kadar güzel bir konser olur mu? Çok güzel. Cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız, Cumhuriyetimizi her zaman koruyacağız. Atatürk’ümüzü çok seviyoruz.” dedi. Zeynep Altınbaş “Büyük bir duygu seli içindeyiz. Hem ağladım hem duygulandım.” ifadelerini kullanırken yabancı bir izleyici her yıl bu zamanlar Türkiye’ye geldiğini belirterek bu ülkeyi ve inşalarını sevdiğini söyledi.

ÇOCUKLARA MÜJDE

Bu arada Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin son durağı olan Antalya’dan çocuklara ara tatili hediyesi geldi. Konyaaltı Beach Park ve Dokumapark’taki ücretsiz çocuk etkinlikleri, okulların ara tatilini kapsayacak şekilde 19 Kasım Pazar gününe kadar uzatıldı.

DOLU DOLU PROGRAM

Çocuklar, Dokumapark ve Konyaaltı Beach Park'ta kurulan etkinlik alanlarında doyasıya tatilin tadını çıkaracak. Düzenlenen yarışmalara mücadele edecek, gezici kütüphanelere ziyarette bulunacak ve açık alan oyunları ve panayır etkinliklerine katılacak. Tüm bunlarla birlikte tiyatro, akrobasi, sihirbazlık, stand-up ve sevilen çizgi film karakterlerinin gösterilerini takip edebilecek.

EL BECERİLERİNİ GELİŞTİRECEKLER

Çocuklar için oluşturulan festival alanları, 15.00-19.00 arasında ziyaret edilebilecek. Festival alanlarında bulunan oyun grupları ve parkur alanlarında çocuklar el becerilerini geliştirebilecek. Akşam saatlerinde de çocukların sevdikleri çizgi filmlerin sahne gösterimleri yapılacak.