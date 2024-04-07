Antalya'da 20 yıllık muhtara karşı kazanıp ilk kadın muhtar oldu

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Konyaaltı ilçesindeki Hurma Mahallesi’nde 2014'te muhtarlığa aday olan 4 çocuk annesi Canan Aydın, seçimi az bir farkla mevcut muhtar Faruk Kıldıran’ın gerisinde bitirdi. Kıldıran, muhtarlıkta 4’üncü dönemine başlarken, Aydın ise kendi işine döndü. Bu sırada seçimde umudunu kaybeden Aydın’ı destekleyen bir kişi arayarak, "Bu seçimdeki broşürünüzü saklayacağım, 5 yıl sonra sizi muhtar olarak görmek istiyorum" dedi. Bunun üzerine kendisini arayan kişiye söz veren Aydın, 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde tekrar aday olmaya karar verdi. 8 ay önceden çalışmalarına başlayan Aydın, bu süre boyunca mahalleliye ulaşmaya çalıştı. Seçim sonuçlarına göre Aydın, 20 yıllık mevcut muhtar ve diğer 2 rakibine karşın en çok oyu alıp seçimi kazanarak muhtar seçildi. Mazbatasını alarak göreve başlayan Aydın, böylelikle 30 bin nüfusu olan ve kentin en büyük 3’üncü mahallesi Hurma Mahallesi’nin ilk kadın muhtarı oldu.

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‘İTİRAZ EDEMEYECEKLERİ KADAR BİR OY FARKI İLE KAZANDIM’

Seçim sürecinin kendisi için yorucu ve yıpratıcı geçtiğini söyleyen Canan Aydın, “8 aydır muhtarlık için çalışıyordum. Bu süreçte tek tek insanlarla görüşmeye çalıştım. Sonucunda da rakiplerime karşı itiraz edemeyecekleri kadar bir oy farkı ile kazandım. 2-3 gündür muhtarlıktayım, gelenler karşılarında kadın bir muhtar gördüklerinde çok mutlu oluyorlar. İnsanları ve onların sorunlarını çözmeyi çok seviyorum. Güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

‘SEÇMENE SÖZ VERDİM DİYEREK TEKRAR ADAY OLDUM’

Verdiği söz nedeniyle tekrar aday olduğunu söyleyen Aydın, “2019 seçimlerinde de aday olmuştum. Ancak neler yaşayacağımı bilmiyordum ve ilk defa adaylık yapınca o nedenle çok programsız hareket etmiştim. İlk dönem seçmenin güzel bir ilgisi vardı. Seçmen hep bana ‘Canan Hanım sizi orada görmek istiyoruz’ diyordu. Çok az bir farkla kaybetmiştim. Ertesi gün bir seçmen beni arayıp ‘Bu bir kayıp değil, broşürünüzü saklayacağım 5 yıl sonra sizi orada görmek istiyorum’ dedi. Sanki onlara karşı bir borcum varmış gibi hissettim. Seçmene söz verdim diyerek tekrar aday oldum" diye konuştu.

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‘SÜREKLİ TEBRİK ETMEYE GELENLER OLUYOR’

Kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Canan Aydın, “Bu başarı zorluklar içerisinden geldiği için daha da mutlu ediyor insanı. Önceki muhtar Faruk Bey, mahallemize 20 yıl boyunca hizmet etmiş. Onlardan sonra halkın beni sevmesi, istemesi daha mutluluk verici. 3 gündür sürekli tebrik etmeye gelenler oluyor. Sıradan bir tebrik değildi benim için sanki hepsi değişimden mutlular" dedi.