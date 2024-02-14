Antalya felaketi yaşadı

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Antalya’da önceki gün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Meteoroloji’nin ‘turuncu kod’ uyarısı verdiği Antalya’nın ilçelerinde rüzgâr da saatte 50 kilometreyi buldu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun yağış nedeniyle yollar suyla kaplandı. Araçlar yolda kaldı. Birçok ev ve işyerini su bastı. Sele dönüşen sağanak ölüme de yol açtı. Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı’nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi’nde sulara gömülen bir otomobilde 47 yaşındaki Halil Yıldız’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Diğer yandan Antalya Havalimanı’nda olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlar durduruldu. Süper Lig’de Samsunspor ile karşılaşan Antalyaspor’u taşıyan uçak Antalya Havalimanı’na inemediği için Gazipaşa Havalimanı’na iniş yaptı.

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EĞİTİME ARA VERİLDİ

Antalya Valiliği bugün Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez’in yanı sıra Döşemealtı ve Aksu ilçelerindeki okullar ile kreş ve gündüz bakımevlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Motokuryelerin de trafiğe çıkmasına izin verilmediği duyuruldu. Sel bölgesindeki çalışmaları yönetmek üzere Antalya’ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, “Kepez 3 ayda alabileceği yağmuru son 12 saatte aldı. Bölgeye sevk edilen toplam personel sayısı 2 bin 131’dir. İhbar sayısı yaklaşık 3 bin 500 civarındadır. Bu ihbarların tamamına elimizdeki imkânlarla hızlı bir şekilde ulaşmaya gayret ediyoruz. Kepez’de 8, Aksu’da 3 mahallede elektrik kesintileri var” dedi.

‘HASAR TESPİTİ YAPILIYOR’

Sel felaketine uğrayan mahallelerde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, “İhbarlar büyük oranda ev ve işyeri su baskınları şeklindeydi. Muratpaşa Nüfus İlçe Müdürlüğü de su baskını dolayısıyla hizmet veremiyor. Antalyalılara geçmiş olsun. Zor bir geceydi. Hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Defterdarlık ekiplerimiz de hasar tespit çalışmaları yapıyor” dedi.

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‘989 VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ’

- Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “989 vatandaşımız tahliye edildi. İlk etapta Antalya Valiliği’mize 20 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi. Antalya’mıza ve selden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi. Yerlikaya ayrıca “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müz Antalya, Burdur ve Isparta için turuncu uyarı verdi. Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın uyarılarını anbean takip etmelerini önemle rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘METREKARE BAŞINA 300 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ’

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- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, olumsuzluklara anında müdahale ettiklerini belirterek, “Bugüne kadar görülmemiş bir yağış. Metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştü” diye konuştu.

TARİHE GEÇTİ

Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre, kentte önceki gece başlayan yağışta, metrekareye düşen yağış miktarları Kepez’de 304.9 kilogram, Muratpaşa 233.9 kilogram, Konyaaltı 129.2 kilogram, Serik 106.9 kilogram, Kemer 80.2 kilogram oldu. Kent genelinde uzun yıllar şubat ayındaki ortalama yağış 112.7 kilogram iken önceki gece başlayan sağanak, 2009 yılındaki metrekareye düşen 427.6 kilogramlık yağıştan sonraki en yüksek ikinci yağış miktarı olarak gösterildi.

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‘BÖYLE BİR GECE GÖRMEDİM’

- Antalya’daki vatandaşlar kuvvetli yağış ve selin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşırken, sosyal medya platformu X’de Antalya gündemin ilk sırasına yerleşti. Sosyal medyada Antalyalılar “Doğduğumdan beri bu şehirdeyim böyle bir gece görmedim”, “Durum çok ciddi, bu bir doğal afet” mesajlarını paylaştı.

Ekipler, evinde mahsur kalan 85 yaşındaki Elveda Bilgin’i kurtarmak için harekete geçti. AFAD ve itfaiye ekipleri, kepçe üzerine çıkarak evine ulaştığı kadını alıp güvenli yere taşıdı. Kepez ilçesinde doğum yapmak üzere olan bir kadın, UMKE ekiplerince hastaneye götürüldü. Aracıyla mahsur kalan Serhat Men, “Aracı çekmek için yol yardım çağırdım ancak o da gelirken yolda kaldı. Bu doğal afet, yapacak bir şey yok” dedi.

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