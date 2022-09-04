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Antalya Adrasan’daki orman yangını kontrol altında

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#Yangın#Antalya#Adrasan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 18:13

Antalya’nın Kumluca ilçesi turizm bölgesi Adrasan’da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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Yangın, saat 16.45 sıralarında Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi Sazak yolu girişinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören tatilciler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye yangını söndürmek için 9 helikopter, 9 uçak, 20 arazöz ve 200 personel yönlendirildi. Ekiplerin turizm bölgesinde çıkan yangını havadan karadan müdahalede bulundu.

Denizden hava araçları ile alınan su yangın üzerine bırakıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangını ekiplerin karadan soğutma çalışması devam ediyor.

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#Yangın#Antalya#Adrasan

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