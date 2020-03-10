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Gürkay GÜNDOĞAN/KOZLU(Zonguldak),(DHA)
Haber Giriş: 10.03.2020 - 15:21,Son Güncelleme:/

Annesiyle aynı kaderi paylaştı... Emine Gök'ten kahreden haber

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Annesiyle aynı kaderi paylaştı... Emine Gök'ten kahreden haber
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşayan Emine Gök (29) 1,5 yıl önce mide kanserinden ölen annesi Neriman Gök ile aynı kaderi paylaştı. Mide kanseri teşhisiyle tedavi gören Emine Gök, dün hayatını kaybetti.

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  • Annesiyle aynı kaderi paylaştı
  • Annesiyle aynı kaderi paylaştı
  • Annesiyle aynı kaderi paylaştı
  • Annesiyle aynı kaderi paylaştı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kozlu ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'ndeki Kozlu Anadolu Lisesi'nde memur olarak görev yapan Ziya Gök'ün eşi Neriman Gök, 1,5 yıl önce mide kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

Neriman Gök'ün 3 çocuğunun en küçüğü olan Emine Gök de bir süre önce mide kanserine yakalandı.

Zonguldak ve Ankara'daki hastanelerde tedavi gören Emine Gök, dün yaşamını yitirdi.

Kozlu Belediyesi Hukuk İşleri Servisi'nde çalışan Emine Gök’ün cenaze namazı bugün Merkez Aziziye Camii'nde kılındı. Baba Ziya Gök'ün taziyeleri kabul ettiği cenaze töreninin ardından Emine Gök, 19 Mayıs Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mahalle Muhtarı Hakkı Taşkın, çok üzgün olduklarını belirterek, "Genç bir komşumuzu kaybettik. Ailesi perişan oldu. 1,5 yıl önce aynı hastalıktan annesini kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mahallemizin güzide insanlarındandı. Başımız sağolsun" dedi.

Annesiyle aynı kaderi paylaştı... Emine Gökten kahreden haber

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