Annesinin mucizesi Nehir

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6 ay boyunca verem tedavisi gördü ancak şikâyetleri son bulmadı. Bunun üzerine gittiği göğüs hastalıkları hastanesinde ise lenfoma olduğunu öğrendi.Tedavi süreci başladı, doktorlar kemoterapinin vereceği zarara karşı “Yumurtalarını dondurabilirsin” dedi ama önceliği hızlıca tedaviye başlamak oldu. Gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan Çelik, tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Nehir Hafsa adını verdiği kızını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Çelik, “En büyük hayalim bir kızımın olmasıydı. Buralara zorlu yollardan geçerek ulaştık ama pes etmedik. İmkânsız diye bir şey yok” dedi.