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Annesini ve eşini öldüren sanıktan kan donduran savunma

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#Cinayet#Mersin#Toroslar
Annesini ve eşini öldüren sanıktan kan donduran savunma
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 17:37

Mersin'de İrfan Özer (47), eşi Yasemin Özer (48) ile annesi Muzafer Özer'i (90), tabancayla öldürdü. Gözaltına alınan Özer'in, hastalanan annesini acı çekmemesi, eşini de bakımlarını yapmayı reddettiği için öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.

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Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Mithat Toroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Özer ailesinin yaşadığı evden silah sesi duyan komşuları polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine eve giren ekipler, Muzafer Özer ile gelini Yasemin Özer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Cenazeler incelemenin ardından otopsi işlemleri için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayın şüphelisi olarak annesinin evinde yaşadığı İrfan Özer'i gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunda, annesini hastalığından dolayı acı çekmesin diye, eşini de annesine bakmadığı için öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenilen Özer, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özer, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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#Cinayet#Mersin#Toroslar

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