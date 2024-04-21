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Ankara’nın 'Sümela Manastırı' Alicin Jeositi gizemini koruyor

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#Anadolu#Kültür#Tarih
Ankara’nın Sümela Manastırı Alicin Jeositi gizemini koruyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 14:51

Ankara Kızılcahamam’da bir kanyonun içinde yaklaşık bin metre yükseklikteki zirvede yer alan Alicin Jeositi, yapısı ile Trabzon’daki Sümela Manastırı’na benzetiliyor. Manastır görünümlü Alicin Jeositi, geçmişi hakkında net bilgi bulunmuyor.

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Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Alicin Jeositi yıllara meydana okuyor. Trabzon’daki Sümela Manastırı'na benzerliği ile dikkati çeken jeositi, hakkında çok fazla bilgi bulunmadığından gizemini koruyor.

Tarihi zenginlikleriyle tüm dünyanın ilgisini çeken Sümela Manastırı'ndan daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Alicin Jeositi, başkentin yanı başında turizme kazandırılmayı bekliyor.

Anadolu'nun keşfedilmemiş tarihi hazinelerinden olan, Alicin Jeositi, yok olma tehlikesiyle de karşı karşıya. Kanyonun içerisindeki dik bir yamaç üzerine inşa edilen bu manastır görünümlü jeositi, geçmişi hakkında net bilgi bulunmuyor. Ancak tırmanarak ulaşılabilen manastır, yolu kanyondan geçen herkesin ilgisini çekiyor.

Uzmanlara göre bu manastır, insanların ibadetlerini yapmak için kullandığı bir mekandı. Bu görüşü kuvvetlendiren ise manastırların, vadi ve dere yataklarına yapılıyor olması.

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Ankara’nın Sümela Manastırı Alicin Jeositi gizemini koruyor

Bir diğer görüşe göre burası bir savunma hattıydı. Çünkü diğer manastırlar gibi içerisine resmedilen dini bir figür ve bölümlere ayrılmış odalar yok. Çevredeki tarihi kaleler ve surların varlığı ise söz konusu görüşü destekliyor.

Ankara’nın Sümela Manastırı Alicin Jeositi gizemini koruyor

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#Anadolu#Kültür#Tarih

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