Ankara'daki cinayetin zanlÄ±sÄ± 2 yÄ±l sonra KÄ±rÄ±kkale'de yakalandÄ±

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Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžubesi Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, 23 AÄŸustos 2022'de Kalaba Mahallesi Fatih Caddesi'nde otomobiline tabanca ile ateÅŸ ederek Ãœmit YeniaktaÅŸ'Ä± Ã¶ldÃ¼ren cinayet ÅŸÃ¼phelisi EyÃ¼pcan KulaksÄ±zolu'nun yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

DetaylÄ± teknik ve fiziki takibin ardÄ±ndan ÅŸÃ¼phelinin KÄ±rÄ±kkale'de saklandÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. KÄ±rÄ±kkale'de 1 hafta boyunca ÅŸÃ¼pheliyi takip eden ekipler, durakta otobÃ¼s beklerken KulaksÄ±zoÄŸlu'nu gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

ÅžÃ¼pheli, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne getirildi.Â