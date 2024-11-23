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Ankara'daki cinayetin zanlÄ±sÄ± 2 yÄ±l sonra KÄ±rÄ±kkale'de yakalandÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#ANKARA#Cinayet#KÄ±rÄ±kkale
Ankaradaki cinayetin zanlÄ±sÄ± 2 yÄ±l sonra KÄ±rÄ±kkalede yakalandÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 23, 2024 09:25

Ankara'nÄ±n KeÃ§iÃ¶ren ilÃ§esinde Ãœmit YeniaktaÅŸ'Ä± tabancayla vurarak Ã¶ldÃ¼ren EyÃ¼pcan KulaksÄ±zolu, 2 yÄ±l sonra KÄ±rÄ±kkale'de yakalandÄ±. Cinayet zanlÄ±sÄ± KulaksÄ±zolu, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne getirildi.Â

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Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžubesi Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, 23 AÄŸustos 2022'de Kalaba Mahallesi Fatih Caddesi'nde otomobiline tabanca ile ateÅŸ ederek Ãœmit YeniaktaÅŸ'Ä± Ã¶ldÃ¼ren cinayet ÅŸÃ¼phelisi EyÃ¼pcan KulaksÄ±zolu'nun yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

DetaylÄ± teknik ve fiziki takibin ardÄ±ndan ÅŸÃ¼phelinin KÄ±rÄ±kkale'de saklandÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. KÄ±rÄ±kkale'de 1 hafta boyunca ÅŸÃ¼pheliyi takip eden ekipler, durakta otobÃ¼s beklerken KulaksÄ±zoÄŸlu'nu gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

ÅžÃ¼pheli, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne getirildi.Â 

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#ANKARA#Cinayet#KÄ±rÄ±kkale

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