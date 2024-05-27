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Ankara’da yamaç paraşütü yaparken feci ölüm

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#Ankara#Hastane#Paraşüt
Ankara’da yamaç paraşütü yaparken feci ölüm
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 14:21

Ankara’da 2 yamaç paraşütünün havadayken birbirine dolanması sonucu yaşanan kazada Ercan Gündoğdu (40) hayatını kaybederken, Seda Ersöz ve Anıl Berkay Saygılı yaralandı. Paraşütlerin düştüğü an ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün öğlen 15:00 sıralarında Ayaş ilçesinde yer alan yamaç paraşütü uçuş tepesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ercan Gündoğdu (40) kontrolündeki paraşütün ipleri, Seda Ersöz (31) hakimiyetindeki paraşütün iplerine dolandı.

Kontrolden çıkan paraşütler yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Gündoğdu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kullandığı paraşütte bulunan Anıl Berkay Saygılı (24) ile diğer paraşütteki Seda Ersöz’ün yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara’da yamaç paraşütü yaparken feci ölüm

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#Ankara#Hastane#Paraşüt

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