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Ankara'da Uzman Doktor Alp Dolgun hayatını kaybetti

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#Ankara#Doktor#Yangın
Ankarada Uzman Doktor Alp Dolgun hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 17:13

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, evindeki yemek yaparken çıkan yangında ağır yaralanan elli sekiz yaşındaki Uzman Doktor Alp Dolgun, hayatını kaybetti.

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Olay, 7 Ekim saat 14.00 sıralarında Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nde görev yapan Uzman Doktor Alp Dolgun, yalnız olduğu sırada evinin mutfağında yemek hazırlarken yangın çıktı. Dolgun, yangını kendi imkanları ile söndürürken ağır yaralandı. Dr. Dolgun, eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Dolgun, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Dolgun'un yanık yarasına bağlı iç kanamadan dolayı hayatını kaybettiği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankarada Uzman Doktor Alp Dolgun hayatını kaybetti

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Evli ve 2 çocuk babası olan Dolgun'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından alındı. Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Dolgun'un ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Dr. Dolgun'un cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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#Ankara#Doktor#Yangın

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