Ankara'da kum fırtınası

Ankara’nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde dün saat 15.00 civarında kum fırtınası ortaya çıktı. Etkili olan fırtına nedeniyle ev ve araçların üzeri toz içinde kalırken, görüş mesafesi de büyük ölçüde azaldı. Fırtınanın etkisiyle bazı ev ve işyerlerinin çatıları uçtu, ağaçlar da devrildi. Ankara Valisi Vasip Şahin Twitter’dan yaptığı açıklamada, “İlk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır” dedi.

‘YURTDIŞI KAYNAKLI DEĞİL’

Konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri ise Hürriyet’e şunları söyledi:

“Bu kum fırtınası sıkça rastladığımız bir olay. Özellikle Konya Karapınar çevresinde yaşadığımız bir durum. Dün Ankara ve çevresi için gök gürültülü sağanak yağış olacağını belirtmiştik. Yağışla birlikte bu rüzgarın yerden tozu kaldırması ve Polatlı’yı etkilemesi söz konusu oldu. Ankara merkez de etkilendi. Özellikle astım hastaları ve rahatsızlığı olan kişilerin hatta sağlıklı insanların da bu tür toz bulutlarında dışarı çıkmasını önermiyoruz. Çünkü ciğerler olumsuz etkilenebilir. Bu toz yurtdışı kaynaklı değil.”