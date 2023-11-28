Ankara'da korkunç kaza: Otomobil elektrik direğine çarptı! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Kaza, Mamak ilçesi Lalahan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B.'nin (53) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Feci kazada araç içerisinde bulunan aile fertlerinden sürücü A.B. diğer aile fertletinden M. B. (52) ile E. B. (31) isimli kadınlar hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden 2022 doğumlu erkek bebek ise hastaneye nakledildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.