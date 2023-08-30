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Ankara'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı

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#Ankara#Altındağ#Şerife Başaran
Ankarada kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 15:05

Korkunç olay Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşandı. Şerife Başaran isimli kadın, boşanma aşamasındaki eşi Hasan Başaran tarafından tüfekle öldürüldü

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Olay, saat 11.00 sıralarında Karapürçek Mahallesi 346'ncı Sokak’ta meydana geldi. Bir süredir kızı ile birlikte yaşayan Şerife Başaran, evden çıktığında boşanma aşamasındaki eşi Hasan Başaran ile karşılaştı. Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Hasan Başaran otomobilinden aldığı tüfekle Şerife Başaran'ı başından vurdu. Olayda eşini öldüren Hasan Başaran da hayatını kaybetti

Ankarada kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şerife Başaran ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Ankarada kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı

Mahallede restoran işleten Halil İbrahim Yıldız, Hasan Başaran'ı olay öncesinde gördüğünü belirterek, "Geldi arabasını dükkanımın önüne çekti, ben de almasını istedim. Sinirliydi ve '5 dakikaya arkadaşım gelecek çekerim' dedi. Aradan yarım saat geçti, silah sesi duyduk. Karşı tarafta eşini vurmuş. Vurduktan sonra kaçtı." dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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#Ankara#Altındağ#Şerife Başaran

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