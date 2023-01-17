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Ankara'da firari FETÖ üyelerine operasyon; yöneticiler dahil 16 gözaltı

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#Ankara#FETÖ#TERÖR
Ankarada firari FETÖ üyelerine operasyon; yöneticiler dahil 16 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 10:48

ANKARA'da, polis ekiplerince firari FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyonda, aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, firari FETÖ/PDY mensuplarının gizlendiği adresleri takibe aldı. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından savcılık ile koordinasyon kurularak operasyon başlatıldı. FETÖ mensubu 18 firariye yönelik operasyonda 16 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 'Kayseri il ablası' S.C., 'adliye yapılanması'nda sözde sorumlu seviyede örgüt yöneticisi F.Ö., 'askeri mahrem yapılanma'da sözde yönetici E.I. ve 'Çankırı doktor ünitesi sorumlusu' B.A.'nın da bulunduğu belirtildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

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#Ankara#FETÖ#TERÖR

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