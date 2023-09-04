Ankara'da F-4 uçağından parça düştü... 'Çok ilginç bir olay, çok korkunç bir şey'

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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü'nün açık otoparkına, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş uçağından drop tank (yardımcı yakıt tankı) düştü.

Park halindeki 3 araç hasar gördü. Olay, saat 11.30 sıralarında Söğütözü Mahallesi'nde meydana geldi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının yardımcı yakıt tankı, Ankara semalarındaki uçuş sırasında bilinmeyen bir nedenle koparak, TPAO'nun açık otoparkına düştü.

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Park halindeki 2 otomobil ile 1 hafif ticari araçta hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Askeri yetkililer de bölgeye geldi. Öte yandan uçaktan kopan parçanın düşme anı, cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde; gökyüzünde süzülen parçanın TPAO'nun bahçesine düştüğü görüldü.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası, Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir" denildi.

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, CNN TÜRK ekranlarında olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsmail Hakkı Pekin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

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"ÇOK KORKUNÇ BİR ŞEY"

Çok ilginç bir olay, şimdiye kadar duymadığım bir olay. F4'lerimiz çok fazla yok, onlar yavaş yavaş değişecektir. F35 gelecektir, yeni yapılan uçak gelecektir diye değerlendiriyorum. Uçağın parça düşürmesi çok korkunç bir şey. Gerçekten şimdiye kadar hiç şahit olmadık, bu tip akrobasi gösterilerinde bazı şeyler olmuştur, bazen birliklerimize falan da düştü ama ilk defa görülmüş bir şey bu.

Nerede düştü, nasıl düştü hava kuvvetleri ona bakarlar. Parçaya, düştüğü yere gereken şeyleri bakılır. Düştü mü koptu mu metal mi zayıfladı onlara bakarlar, uzmandırlar, kısa zamanda gereken cevabı verirler.

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Parça mı düştü, yedek yakıt tankı mı düştü bilemiyorum. Arıza yapmış olabilir ama uçakta sorun çıkar. Kopan parça o kadar uçağı etkileyen bir parça değil. Bu 1,5-2 saat evvel olan bir şey. Oraya yakınım, 2 tane F4 uçağı geçti, gürültülü geçtiler, parçanın düşeceği yer büyük ihtimalle çok fazla işe yaramayan kapak vs. gibi bir parçadır. Metal yorgunluğundan sebep olabilir. Modernize edildi ama yine de eski uçaklar, yıllardır uçan uçaklar. Biraz evvel söylediğim gibi hava kuvvetlerinin ekibi onlar bu işin ustası, ne olduğunu tespit ederler. Böyle bir şey varsa hava kuvvetleri eğer böyle bir şey varsa F4'lerin uçmasına yasak getirir.

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YAĞMUR VEYA BUZLANMA İLE KENDİLİĞİNDEN DÜŞEBİLİR



CNN TÜRK'e telefonla bağlanarak düşen uçak olayını yorumlayan Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş ise şu ifadeleri kullandı:

Bu yakıt tankları çok rahatlıkla atılabileceği bir buton vardı, motorda arızası falan varsa. Çok kolaylıkla yağmur veya buzlanma ile kendiliğinden düşebilir. Elektrikli hat yağmur nedeni ile bağlantısı sağlandığı olabilir. Boş bir tank. Elektrikli devre kendiliğinde tamamlanmış ve düşmüş benim düşündüğüm.