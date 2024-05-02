Ankara’da 20 bin kişiyle bayram yürüyüşü

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Ankara’da işçi ve emekçiler, 2 gündür devam eden ve bir çok noktada sele neden olan yağmura rağmen 1 Mayıs kutlamaları için toplandı. Polisin oluşturduğu kontrol noktalarından üst aramasından geçen gruplar, Atatürk Kültür Merkezi önünde saat 11.00’de toplanmaya başladı. Daha sonra sloganlar atıp, açtıkları pankartlarla kutlamaların yapıldığı Anadolu Meydanı’na (Tandoğan) yürüyüşe geçti. “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Her yer Taksim her yer direniş”, “Her yer Taksim her yer 1 Mayıs” ve “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları atıldı. Kutlamalara katılan bazı grupların, Filistin bayrağı ve “Filistin’e özgürlük” pankartı açarak Filistin’e destek verdikleri görüldü. Yaklaşık 20 bin kişi yağmur altında kutlamalara katıldı.

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ÖĞRENCİ VE KADINLARDAN DESTEK

Başta DİSK, KESK olmak üzere birçok sendika ve sivil toplum örgütünün katıldığı kutlamalara, üniversite öğrencileri ile kadın dernekleri ve kadın oluşumları da destek verdi. Kutlamalara katılan ODTÜ’lü öğrenciler, “ODTÜ yürüyor, mücadele büyüyor” sloganları attı. Yürüyüş ve kutlamalar boyunca Ankara’da aralıksız yağan yağmur ise zor anların yaşanmasına da neden oldu. Bazı sendika ve belediyeler ise kutlamalara katılanlara yağmurluk dağıttı. 1 Mayıs nedeniyle Ankara’da yoğun güvenlik önlemleri alınırken, birçok yol trafiği kapatıldı. Polis, kutlamaların yapıldığı alanın etrafını bariyerlerle kapattı, alana girenler kontrol noktalarında üst aramalarında geçirildi. Kutlamalar kapsamında yapılan konuşmaların ardından gruplar, olaysız dağıldı.